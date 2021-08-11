В России не выявлено ни одного заражения штаммом «йота», который провоцирует более высокую летальность среди пожилых

Специалисты Минздрава считают, что эта вариация пока не представляет серьезной угрозы. Штамм «Йота», впервые обнаруженный в Нью-Йорке в прошлом ноябре, пока не завезли в Россию, нет ни одного случая, утверждают в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора. Там пояснили, что в стране доминирует вариант «дельта», который, вероятно вытеснит «йоту». Мутация коронавируса, о которой пишут американские ученые, преимущественно распространяется в США, а также в Европе, рассказал директор НИИ гриппа при Минздраве Дмитрий Лиознов. По его словам, всего в мире зарегистрировано менее 30 тысяч случаев заражения, что сопоставимо с историей распространения в России другого штамма, который в итоге был вытеснен. Эксперт отметил, что доклад ученых говорит не о чрезвычайно высокой летальности от штамма «йота», а том, что пожилые люди от него умирают чаще, и все выводы еще предстоит проверить в дополнительных исследованиях.

В центре имени Гамалеи, разработавшем вакцину Спутник, добавили, что эта мутация не опасна для привитых. «Йота» была доминирующим штаммом в Нью-Йорке в период с ноября прошлого года по март этого – до появления более заразного варианта «альфа». Американские ученые, изучив данные за этот период, выяснили, что эта вариация распространяется быстрее других известных мутаций и значительно опаснее, особенно для пожилых людей. Смертность среди них оказалась выше на 80% по сравнению с другими штаммами. Всемирная организация здравоохранения включила штамм «йота» в список вариантов, представляющих интерес – туда попадают мутации ковида, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории. При этом в ВОЗ отмечают, что, согласно предварительным данным, «йота» не приводит к более тяжелому заболеванию.

Данные о высокой летальности этого штамма появились на фоне продолжающейся третьей волны эпидемии в России. В стране последние два дня фиксируют менее 22 тысяч новых случаев, при этом уровень смертности не снижается – ежедневно умирает около 800 пациентов с коронавирусом

Недавно глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупреждал об опасности новых штаммов коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что вакцина Спутник весьма эффективна в борьбе с дельта-штаммом коронавируса. В центре имени Гамалеи, который является разработчиком Спутника, настаивают на том, что препарат переносится лучше, чем западные аналоги.

