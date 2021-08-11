В правительстве обещают оценить реальный масштаб ущерба из-за выброса нефти под Новороссийском

Это произошло еще неделю назад, когда закачивали топливо на греческий танкер. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова настаивает на принятии жестких мер к виновникам произошедшего.

В Российской академии наук ранее заявили, что нефть разлилась на площади 80 квадратных километров, что значительно больше, чем предполагали ранее.



Директор по проектам российского отделения «Гринпис» Владимир Чупров сказал «Эху Москвы», что, безусловно, нанесен вред экологии. По мнению Чупрова, начать ликвидацию выброса нефтепродуктов в море нужно было гораздо раньше.