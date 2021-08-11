Скандал разразился на Сахалине. Местные жители обнаружили на свалке памятник Юрию Гагарину

После вмешательства высокопоставленных лиц, в том числе в Москве, монумент решили восстановить. История с бюстом космонавта попала в СМИ и социальные сети после того, как один из жителей Невельского района Сахалина опубликовал фотографии, на которых барельеф в грязи и песке лежит на берегу реки Ловецкая. Местные жители и пользователи интернета стали возмущаться и активно критиковать местные власти. Среди прочего люди писали, что в стране не осталось ничего святого, а в приоритете стоит культ денег.

После поднявшегося шума губернатор Валерий Лимаренко распорядился, чтобы памятник восстановили до конца лета. Он также отметил, что случившееся можно расценить только как акт неуважения к истории страны. Раскритиковал ситуацию и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В свою очередь мэр Невельского района Алексей Шабельник рассказал, что памятник был списан, поскольку находился в аварийном состоянии, а восстанавливать его не было смысла. Теперь же, по его словам, отреставрированному барельефу найдут более подходящее место, отметил Шабельник.

Там, где ранее стояла стела, сейчас планируется построить автозаправку. Местные власти также отметили, что в прошлом году в городе был открыт сквер имени Юрия Гагарина, где установлена новая композиция с космонавтом.

Торжественное открытие памятника запланировано на 3 сентября.