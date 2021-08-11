Половина обращений, поступающих в ЦИК в преддверии выборов, связана с избирательной кампанией в Санкт-Петербурге

Половина обращений, поступающих в Центризбирком России в преддверии выборов, связана с избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, — заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Специальная комиссия уже работает в северной столице. При этом доподлинно неизвестны ни ее полномочия, ни состав.

В спецкомиссию входят ведущие юристы из аппарата Центризбиркома, сообщили «Эху Москвы» источники в комиссии. Их задача — фактически, провести аудит всего избирательного процесса в Петербурге. Как таковых, полномочий у них нет. Так же, как иронизируют, знакомые с ситуацией эксперты, у них нет и командировочных удостоверений и даже письма от главы ЦИК Эллы Памфиловой. Даже рядовые члены Горизбиркома и комиссий нижестоящих уровней не знают, что происходит — эти сведения, по их словам, держат в секрете.

«Эху Москвы», правда, удалось выяснить, что ревизоры уже накануне, почти с поезда, побывали на заседании комиссии, которая регистрировала на выборы «яблочника» Бориса Вишневского. Согласно нашим сведениям, их интересовало, как местные аппаратчики будут выполнять постановление Горизбиркома о необходимости восстановить его в числе кандидатов. Следующим местом визита стала другая, прославившаяся скандалом комиссия, — где не регистрировали независимого кандидата Савву Федосеева, которого сначала не пускали в комиссию, а затем сказали, что тот опоздал. Тогда в здании ТИК чуть ли не прошел митинг из десятков сторонников кандидата и подписи у него всё-таки приняли. Наконец, третьей точкой визита стала комиссия, которая сегодня утром зарегистрировала политтехнолога Максима Шугалея, которого называют человеком, близким к бизнесмену Евгению Пригожину и аналитики не исключали, что Шугалею могут отказать в регистрации в связи с недействительными подписями, которые ему приходилось собирать. Именно поэтому, например, на выборы в Петербурге не попала Татьяна Буланова. Но регистрация Шугалея, говорят собеседники «Эха», прошла под присмотром людей из ЦИКа. Ранее певица Татьяна Буланова пожаловалась Элле Памфиловой на то, что ей не дают размещать предвыборную агитацию на петербургских улицах.

Политолог Михаил Виноградов напомнил в эфире «Эха», что в Санкт-Петербурге уже были конфликты, связанные с выборами. Виноградов добавил, что исторически Санкт-Петербург – это обособленная территория, куда федеральный центр без особой необходимости не вмешивается.