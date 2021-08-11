Отбывающему наказание Алексею Навальному предъявлено обвинение по новому уголовному делу

Политику вменяют создание организации, посягающей на права граждан. В вину Навальному ставится создание Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти ранее уже признали экстремистской организацией, иностранным агентом и ликвидировали по решению суда. Теперь Следственный комитет пришел к выводу, что деятельность фонда была связана с «побуждением граждан к совершению противоправных деяний», сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Еще в апреле о расследовании этого дела сообщали соратники Навального. На сайте политика говорилось, что следствие идет с февраля. Однако официально эта информация не подтверждалась.

В настоящее время Волков и Жданов находятся за границей, а Навальный в покровской колонии во Владимирской области. В начале февраля ему заменили условный срок реальным по так называемому делу «Ив Роше». Согласно приговору, он должен выйти на свободу осенью 2023 года.

По новому обвинению ему может грозить еще до трех лет заключения.

Доктор юридических наук Елена Лукьянова отметила в интервью «Эху Москвы», что подобных дел в России еще не было, и сама формулировка статьи очень расплывчатая.

Политолог Кирилл Рогов считает, что власти пытаются продлить срок пребывания Алексея Навального под стражей. Рогов напомнил, что ранее в России был введен разрешительный порядок проведения акций.

Новое дело против Алексея Навального носит политический характер, — уверен журналист Михаил Фишман. Фишман считает, что соратники Алексея Навального не верили всерьез в то, что им будут предъявлять обвинения по статьям, которые подразумевают срок до трех лет.