В Москве на электронное голосование зарегистрировались уже полмиллиона человек, — сообщил глава штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он написал в своем телеграм-канале, что также подал заявление на участие и ждет подтверждения. Проголосовать в сентябре на выборах в Госдуму электронно смогут жители Москвы с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.