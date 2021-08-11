В Москве на электронное голосование зарегистрировались уже полмиллиона человек, — сообщил глава штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он написал в своем телеграм-канале, что также подал заявление на участие и ждет подтверждения. Проголосовать в сентябре на выборах в Госдуму электронно смогут жители Москвы с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.
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