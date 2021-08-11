Новое дело против Навального «утверждает криминализацию права людей на свободу собраний» – политолог

Новое дело против политика Алексея Навального «создает перспективу для нового срока и утверждает криминализацию права людей на свободу собраний». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Кирилл Рогов.

«Против Навального будут возбуждаться уголовные дела, чтобы была возможность продлить его пребывание в тюрьме. Трудно поверить, что он выйдет, когда истечет наказание по делу «Ив Роше». Второй важный аспект: на самом деле это нападение не на Навального, а на все общество. Сейчас через историю с Навальным пытаются приравнять к экстремизму и к преступлению любой выход людей на улицу или призыв к этому», — считает эксперт.

При этом К.Рогов отметил, что «выход людей на улицу, как и призыв к этому, является конституционным правом граждан России и вообще неотъемлемым правом человека». «То есть новое дело против Навального утверждает криминализацию права людей на свободу собраний. В этом его двойной смысл», — заключил он.

Как стало известно, Алексею Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщил Следственный комитет.