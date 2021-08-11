Президент Владимир Путин наградил спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио

Орденами удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, которая получила серебро. Ее наградили орденом Дружбы. Синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашкина и Алла Шишкина получили орден Александра Невского. Еще ряд спортсменов получили орденом Почета. Остальные россияне, которые заняли вторые и третьи места на Олимпиаде, получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», — передает ТАСС.