Президент Владимир Путин наградил спортсменов, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио

Орденами удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, которая получила серебро. Ее наградили орденом Дружбы. Синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашкина и Алла Шишкина получили орден Александра Невского. Еще ряд спортсменов получили орденом Почета. Остальные россияне, которые заняли вторые и третьи места на Олимпиаде, получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», — передает ТАСС.
2021-08-11T17:06:10+03:00
2021-08-11T17:06:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:06, 11 августа 2021
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