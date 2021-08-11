В Германии приняли новую стратегию борьбы с пандемией

Во многих землях ФРГ начался учебный год. Граждане возвращаются из отпусков. Уже более половины всех жителей страны полностью привито. На первой после летнего перерыва правительственной конференции были приняты новые меры по ограничению пандемии.

Среди них – облегчение доступа к информации о прививках и создание обширных возможностей для облегченной вакцинации, в том числе по вечерам или в общественных местах. Планируется также расширить предложение по вакцинации на предприятиях с помощью работающих там врачей.

Предполагается также создать импульс для вакцинации с помощью возвращения прав для привитых граждан. К этом относится освобождение от необходимости тестирования перед посещением учреждений культуры и спорта, а также освобождение от карантина по возвращении из-за границы.

На конференции для всех категорий населения было признано абсолютно необходимым соблюдение мер безопасности в общественных местах. К этому относится обязательный ношение масок высокой степени защиты, дистанция и постоянное проветривание. Масочный режим в транспорте, магазинах и в закрытых помещениях остается обязательным для всех, в том числе для привитых и переболевших.

С 11 октября решено отменить бесплатные тесты на коронавирус для не привитых граждан. Исключением остаются лица с противопоказаниями, беременные женщины и дети.

Решено также выработать новую концепцию для оценки пандемической ситуации. Поскольку теперь болеют в основном молодые и здоровые люди, количество тяжелых случаев, несмотря на быстрое распространение новых заражений, резко уменьшилось.