Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают на одобрение вакцины «Спутник» к середине сентября

Об этом сказала помощник гендиректора Марианджела Симао, — передает ТАСС. По ее словам, сейчас продолжаются юридические процедуры. На данный момент ни одна из четырех зарегистрированных в России вакцин не одобрена ВОЗ.
2021-08-11T17:03:57+03:00
2021-08-11T17:03:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 11 августа 2021
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