Белорусские правозащитники сообщают об обыске у бывшего посла республики в Словакии Игоря Лещени

Причины неизвестны. Год назад он выступил против насильственного разгона протестов, которые вспыхнули после президентских выборов. Вскоре после этого заявления Игорь Лещеня подал заявление об отставке. Затем его лишили ранга чрезвычайного полномочного посла.
2021-08-11T17:03:22+03:00
2021-08-11T17:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:03, 11 августа 2021
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