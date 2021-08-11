Политику Алексею Навальному предъявлено новое обвинение – ему вменяют создание организации, посягающей на личность и права граждан. Речь идет о деле, которое завели еще несколько месяцев назад.

Российские власти внесли Фонд борьбы с коррупцией в реестр иноагентов, признали его экстремистским, ликвидировали и запретили деятельность организации на территории России. Теперь Алексея Навального хотят привлечь к ответственности за создание ФБК, который, как утверждается, посягал на личность и права граждан. По версии Следственного комитета, работа Фонда была сопряжена с побуждением людей к совершению противоправных деяний. В частности оппозиционер со своими соратниками через соцсети от имени ФБК призывали граждан к участию в несогласованных митингах в январе этого года. Причем они знали, что за это предусмотрена административная ответственность. Как писала «Новая газета», вменяемая Навальному статья, применяется редко и в основном в отношении членов нетрадиционных религиозных сект, а также гуру, эксплуатирующих своих адептов. Теперь Навальному, который сейчас отбывает срок по делу «Ив Роше», может грозить еще до трех лет лишения свободы. Дело возбуждено также в отношении соратников политика Ивана Жданова и Леонида Волкова, которые находятся за границей. Накануне стало известно, что они проходят подозреваемыми еще по одному делу, касающемуся сбора средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации.

Напомним, что после зимних акций протеста против соратников Навального и других оппозиционеров возбудили так называемое «санитарное дело». Их обвинили в подстрекательстве к участию в акции, создавшей риск распространения коронавируса.