Гринпис России: Произошедшее в Черном море очень плохо для локальной экосистемы, могут пострадать птицы

В Новороссийске 7 августа произошел разлив нефти во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. Директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров отметил в эфире «Эха Москвы», что произошедшее требует дополнительной оценки, но уже понятно, что это очень плохо для локальной экосистемы, могут пострадать птицы.

Ранее в среду институт космических исследований (ИКИ) РАН по спутниковым данным оценил площадь нефтяного пятна в районе Новороссийска почти в 80 кв. км. По оценке Каспийского трубопроводного консорциума, площадь разлива составляет около 200 кв. м.

«То, что произошло в Черном море, требует пока дополнительной оценки. Если это действительно пятно площадью 80 кв. км, и это пятно нефтяное, то это конечно, достаточно крупный нефтяной разлив. Его объем зависит от толщины пленки. То есть умножаем площадь пятна на толщину пленки, и в зависимости от толщины можно говорить об объеме, а значит о степени катастрофы или незначительного выброса. Не зная этого объема пока сложно сказать, катастрофа это или нет. Но то, что для локальной экосистемы там, где произошел выброс — это очень плохо», — сказал В.Чупров.

По его словам, в случае, если это нефтяная пленка, то это угроза птицам, которые могут садится на воду, в этом случае птицы могут гибнуть.

«Сама нефть, попадая в водную толщу она поражает рыбу, является канцерогеном, а дальше вопрос концентрации нефтепродуктов в воде, и как долго рыба находилась в месте загрязнения», — отметил он.

В.Чупров подчеркнул, что если удастся убрать хотя бы половину массы плёнки, то это уже будет хорошо. Он добавил, что при устранении нефтяного пятна счёт идёт на часы, море инфраструктурно подготовлено к таким авариям, и начать уборку можно было бы гораздо раньше.

«Из угроз сейчас — очень важно убрать до ближайшего большого шторма, то есть если он будет, то мы это пятно потеряем, и это будет еще один «подарок» Черному морю от человека», — пояснил он.

По словам В.Чупрова, чтобы минимизировать в будущем риски таких аварий, которых на сегодняшний день много, нужно мотивировать компании.

«Превентивно не допускать разлива. У нас есть хорошее законодательство — как убирать нефть, как рассчитывать ущерб, как потом судиться, но почему-то у нас не задумываются, как лучше не допускать этих разливов. Компании должны экономически мотивированными, так как не допустить разлив — это будет дешевле, чем потом платить за экологический ущерб. 10 тыс только на промысловых нефтепроводах в год — это только то, что докладывают нефтяные компании. Часть из них не попадает в статистику по разным причинам, на самом деле их гораздо больше», — сказал он.

В.Чупров считает, что эта авария — еще один аргумент, почему постепенно Россия должна уходить от нефтепродуктов, от нефти, от ископаемого топлива.

«Это и климатический, и экологический ущерб. Наша задача — переходить на зеленый курс в конечном счете. Способы технологий есть, вопрос в политической воле. Деньги есть, компании есть, которые готовы от этого постепенно уходить», — отметил он.