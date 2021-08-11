Суд Лондона рассмотрит апелляцию Минюста США по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа 27-28 октября

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из суда. В январе суд отказался экстрадировать в США основателя сайта WikiLeaks, на котором ранее были опубликованы многие конфиденциальные документы. Судья тогда пришла к выводу, что слишком велик риск самоубийства. В США Ассанжа обвиняют в нарушении закона о шпионаже и о связях с хакерскими группировками.
2021-08-11T16:35:06+03:00
2021-08-11T16:35:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 11 августа 2021
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