Прокуратура сообщила о том, что СК начал проверку полицейских, которые выволокли в Москве посетительницу МФЦ

Такой ответ ведомства получил на свой запрос правозащитник Иван Мельников, — передает ТАСС. Инцидент произошел 25 июня в многофункциональном центре на улице Кусинена. История получила резонанс благодаря видео в интернете, на котором полицейские заламывают руки женщине, потом она обмякает у них в руках, и они тащат ее в машину. Позже суд признал задержанную виновной по административной статье о неповиновении полиции и назначил штраф 4 тысячи рублей. В МВД утверждали, что она не реагировала на просьбы работников МФЦ надеть маску, а потом якобы укусила одного из полицейских.