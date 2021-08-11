Президент Владимир Путин направил в Якутию главу МЧС Евгения Зиничева для борьбы с лесными пожарами

Обширные лесные пожары в Якутии не стихают уже несколько недель. В Национальном аэрокосмическом агентстве США отмечали, что на спутниковых снимках густой дым покрывает большую часть России. По информации Интерфакса, в понедельник из-за этого были отложены десятки авиарейсов в города Сибири и Дальнего Востока.