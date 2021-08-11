Президент Владимир Путин направил в Якутию главу МЧС Евгения Зиничева для борьбы с лесными пожарами

Обширные лесные пожары в Якутии не стихают уже несколько недель. В Национальном аэрокосмическом агентстве США отмечали, что на спутниковых снимках густой дым покрывает большую часть России. По информации Интерфакса, в понедельник из-за этого были отложены десятки авиарейсов в города Сибири и Дальнего Востока.
2021-08-11T16:34:21+03:00
2021-08-11T16:34:21+03:00
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16:34, 11 августа 2021
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