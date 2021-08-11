Представитель центра имени Гамалеи уверяет, что новый штамм коронавируса «йота» не опасен для вакцинированных

В телеэфире Федор Лисицын сказал, что на месте привитых он бы расслабился, и что эта мутация для тех, кто сделал укол, не отличается от обычных штаммов. При этом Лисицын отметил, что мутация «йота» воспринимается как достаточно серьезная угроза, потому что она действительно дает большую долю – около 50% — повторных заражений. Кроме того, штамм «йота», который впервые был выявлен в Нью-Йорке, отличается высокой смертностью среди пожилых людей.

