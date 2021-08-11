СК обвинил политика Алексея Навального в создании организации, посягающей на личность и права граждан

По версии следствия, Навальный и его соратники побуждали людей к совершению противоправных деяний, под которыми ведомство подразумевает протестные акции, — передает ТАСС. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, который признан властями иностранным агентом, экстремистской организацией и решением суда ликвидирован. В настоящее время Алексей Навальный отбывает в колонии срок по делу «Ив Роше». Он был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, где лечился после отравления.