В гарнизоне Видяево 12 августа пройдут мероприятия к 21-й годовщине гибели подлодки «Курск»

В гарнизоне Видяево, где базировался атомный подводный крейсер «Курск», пройдут мероприятия, посвященные памяти погибших моряков подлодки «Курск». Об этом рассказал в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава поселка Видяево Вячеслав Градов.

«Как обычно у нас проводятся памятные мероприятия. Начнутся они с Божественной литургии и панихиды по погибшим морякам, которую проведет епископ Североморский и Умбский Тарасий в храме свт.Николая (гб.Ара)», — рассказал он.

Далее к 11.00 часам состоится построение личного состава гарнизона у мемориала «Подводникам, погибшим в океане», добавил В.Градов, — где пройдет памятный митинг, посвященный 21-й годовщине гибели «Курска».

«После этого пройдет служба, которую проведут священники, в память погибших. Состоится возложение цветов, минута молчания, и завершится все прохождение торжественным маршем», — заключил глава поселка.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в результате катастрофы, произошедшей во время учений. Он погиб вместе со всем экипажем. Указом президента все 118 моряков, находившихся на борту, были посмертно награждены Орденом Мужества.