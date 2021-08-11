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16:09, 11 августа 2021

«Би-би-си» нашла подтверждение тому, что операции ЧВК «Вагнера» в Ливии поддерживаются на самом высоком уровне

Арабская и Русская службы Би-би-си нашли подтверждение тому, что операции ЧВК «Вагнера» в Ливии поддерживаются на самом высоком уровне, несмотря на неоднократные отрицания российскими властями любых связей с наемниками. Такие выводы сделаны на основании анализа данных планшета, оказавшегося в распоряжении журналистов.

Предположительно, устройство принадлежало одному из отступавших российских наемников, которые воевали на стороне генерала Халифы Хафтара против признанного ООН Правительства национального согласия. На планшете были обнаружены десятки файлов, связанных с военным делом, в том числе инструкции по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств, а также съемки с беспилотников. Были там и карты зон боевых действий с отметками на русском языке. Одно из мест — деревня Эспиа в 45 километрах к югу от Триполи. Примерно два года назад там была похищена семья из пяти человек, трое из них были убиты. Один из выживших рассказал «Би-би-си», что похитители говорили по-русски. Одного из них он опознал по фотографии. В распоряжении «Би-би-си» также оказалась заявка на получение вооружения и техники, предположительно одобренная Дмитрием Уткиным — бывшим командиром отряда спецназа ГРУ, которого СМИ называли основателем и главным руководителем ЧВК. Эксперты отмечают, что в списке современная техника, состоящая сейчас на вооружении только российском армии. Это, как считают расследователи, предполагает «не только доступ к значительному бюджету, но и полномочия запрашивать новейшие стратегически важные, если не секретные, технологии».

Официально наемничество запрещено российским и международным законодательством. Однако, по разным оценкам, за последние семь лет хотя бы один контракт с частной военной компанией, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, заключили до 10 тысяч человек.


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