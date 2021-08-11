Памятник Юрию Гагарину на Сахалине могут восстановить к сентябрю, — подтвердили в Роскосмосе

Ранее глава ведомства Дмитрий Рогозин потребовал от сахалинских властей объяснений в связи с демонтажем монумента. Он стоял у въезда в город Невельск. Местные жители обнаружили разрушенный памятник на одной из свалок. Мэр Невельска Алексей Шабельник пообещал восстановить монумент. Ранее предполагалось на месте снесенного памятника Гагарину построить автозаправку.