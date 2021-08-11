Памятник Юрию Гагарину на Сахалине могут восстановить к сентябрю, — подтвердили в Роскосмосе

Ранее глава ведомства Дмитрий Рогозин потребовал от сахалинских властей объяснений в связи с демонтажем монумента. Он стоял у въезда в город Невельск. Местные жители обнаружили разрушенный памятник на одной из свалок. Мэр Невельска Алексей Шабельник пообещал восстановить монумент. Ранее предполагалось на месте снесенного памятника Гагарину построить автозаправку.
2021-08-11T16:07:45+03:00
2021-08-11T16:07:45+03:00
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16:07, 11 августа 2021
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