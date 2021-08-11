Навальному предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан

Оппозиционному политику Алексею Навальному предъявлено новое обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.



«Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, — «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ)», — сказала Петренко в среду журналистам.



В период с 2011 года, по ее словам, Навальный совместно со своими соратниками «Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею».



Петренко отметила, что деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. Речь идет о призывах к участию граждан в несогласованных митингах в январе этого года.