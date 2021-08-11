Купальный сезон в московском регионе продлится как минимум до начала следующей недели, — считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни будет более 20 градусов, теплыми по-прежнему будут также ночи. Температура воды в Москве-реке составляет сейчас 22 градуса.
2021-08-11T15:36:50+03:00
2021-08-11T15:36:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:36, 11 августа 2021
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