Купальный сезон в московском регионе продлится как минимум до начала следующей недели, — считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни будет более 20 градусов, теплыми по-прежнему будут также ночи. Температура воды в Москве-реке составляет сейчас 22 градуса.