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15:36, 11 августа 2021

Мэр: Пляжи в Новороссийске не пострадали от разлива нефти, купание по-прежнему разрешено

Пляжи в Новороссийске не пострадали от разлива нефти, купание по-прежнему разрешено, — сообщил ТАСС мэр города Игорь Дяченко. По его словам, специалисты обследовали побережье и никакой угрозы не обнаружили. Напомним, по данным Российской академии наук нефть разлилась на площади 80 квадратных километров. Это произошло неделю назад во время закачки топлива на греческий танкер.


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