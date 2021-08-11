Мэр: Пляжи в Новороссийске не пострадали от разлива нефти, купание по-прежнему разрешено

Пляжи в Новороссийске не пострадали от разлива нефти, купание по-прежнему разрешено, — сообщил ТАСС мэр города Игорь Дяченко. По его словам, специалисты обследовали побережье и никакой угрозы не обнаружили. Напомним, по данным Российской академии наук нефть разлилась на площади 80 квадратных километров. Это произошло неделю назад во время закачки топлива на греческий танкер.
2021-08-11T15:36:24+03:00
2021-08-11T15:36:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2885680-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:36, 11 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими, следует уехать в Россию «Если ты любишь Россию и всю жизнь пребывал на территории Украины и чувствовал, что это Россия, то ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно»...