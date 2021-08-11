Мэр: Пляжи в Новороссийске не пострадали от разлива нефти, купание по-прежнему разрешено

Пляжи в Новороссийске не пострадали от разлива нефти, купание по-прежнему разрешено, — сообщил ТАСС мэр города Игорь Дяченко. По его словам, специалисты обследовали побережье и никакой угрозы не обнаружили. Напомним, по данным Российской академии наук нефть разлилась на площади 80 квадратных километров. Это произошло неделю назад во время закачки топлива на греческий танкер.