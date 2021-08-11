Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что к ней поступают единичные жалобы, связанные с предстоящими выборами в Госдуму. Она рассказала, что под мониторинг попадают также публикации в СМИ и соцсетях. Как подчеркнула Москалькова, активность жалоб практически нулевая.
2021-08-11T15:35:55+03:00
2021-08-11T15:35:55+03:00
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15:35, 11 августа 2021
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