Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что к ней поступают единичные жалобы, связанные с предстоящими выборами в Госдуму. Она рассказала, что под мониторинг попадают также публикации в СМИ и соцсетях. Как подчеркнула Москалькова, активность жалоб практически нулевая.