Он написал в своем телеграм-канале, что в последние месяцы наблюдается множество случаев притеснения русских – в России и за рубежом. Епископ, в частности, посетовал на то, что не все русские могут легко получить гражданство и переехать в Россию.
Епископ зеленоградский Савва предложил учредить в России должность уполномоченного по правам русских
Он написал в своем телеграм-канале, что в последние месяцы наблюдается множество случаев притеснения русских – в России и за рубежом. Епископ, в частности, посетовал на то, что не все русские могут легко получить гражданство и переехать в Россию.