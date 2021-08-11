Руководство Судана решило выдать бывшего президента страны Омара Аль-Башира Международному уголовному суду

Руководство Судана решило выдать бывшего президента страны Омара Аль-Башира и еще нескольких чиновников Международному уголовному суду. Им инкриминируют преступления против человечности в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году, — сообщают сегодня европейские СМИ. Аль-Башир руководил Суданом с 1989 года. Он был свергнут после массовых протестов в 2019 году.