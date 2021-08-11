Центр «вектор»: Предпосылок к широкому распространению в мире Йота-штамма коронавируса нет

Предпосылок к широкому распространению в мире Йота-штамма коронавируса нет, — считают в научном Центре «Вектор» Роспотребнадзора. Его эксперты отмечают, что вариант дельта вытесняет другие варианты.

Чиновники утверждают, что в России пока нет случаев заражения Йота-штаммом.

Ранее американские ученые заявили, что эта мутация передается значительно быстрее других вариантов и увеличивает смертность, особенно среди людей пожилого возраста.

А между тем, заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что «Спутник V» снижает вероятность госпитализации и эффективен против новых штаммов:



«Мы видим снижение по количеству эффективности, это незначительное снижение, но оно видно по бессимптомным и легким случаям, но видим по-прежнему высокую эффективность «Спутника» по тяжелым случаям и по госпитализациям. Поэтому, если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы. "

«Спутник V» переносится лучше, чем вакцины Pfizer и Moderna, добавил Логунов.