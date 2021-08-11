Глава Сахалинской области распорядился восстановить памятник космонавта Юрия Гагарина. Раньше его снесли, а затем он оказался на свалке.

Региональное министерство культуры и архивного дела будет обязано держать на постоянном контроле выполнение поручения, написал в своем Телеграм-канале губернатор Валерий Лимаренко. По его словам, то, что произошло можно расценивать только как неуважение к истории и великому прошлому страны. Новый, отреставрированный барельеф должен быть установлен в центре города уже к 1 сентября, заключил Лимаренко.

Ранее местный житель написал в социальных сетях, что нашел снесенную стену с элементом памятника в грязи и песке на берегу реки Ловецкая в Невельском районе. Фотографии сразу же разлетелись по Интернету, а сам факт вызвал волну негодования со стороны не только сахалинцев, но и остальных россиян. Недовольство высказал и глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

В администрации района уточнили, что памятник был снесен и выброшен на свалку, поскольку находился в аварийном состоянии. Как барельеф оказался на берегу реки, им не известно. Мэр намерен разобраться в случившемся.

Памятник находился недалеко от въезда в Невельск. Сейчас же на его месте планируют построить автозаправку. В прошлом году в этом районе был открыт сквер имени Гагарина с новой экспозицией.