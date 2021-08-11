ФСИН решила отозвать свое ходатайство о замене Анастасии Васильевой меры пресечения на заключение в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний решила отозвать свое ходатайство о замене главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой меры пресечения в виде запрета определенных действий на заключение в СИЗО. Как сообщил ТАСС адвокат Дмитрий Джулай, на заседании в Пресненском суде столицы было заявлено, что в жалобе должны быть устранены неточности. Ранее ФСИН требовала перевести Васильеву в СИЗО, утверждая, что она неоднократно опаздывала домой на несколько минут. Напомню, врача политика Алексея Навального обвинили в нарушении санитарных норм во время протестной акции в Москве.

Профсоюз «Альянс врачей» российские власти считают иностранным агентом.