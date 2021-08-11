В правительстве поручили Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском. Заявленный изначально площадь разлива, по данным РАН, был занижен в сотни тысяч раз.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия, а также проверить данные о площади загрязнения. В Каспийском трубопроводном консорциуме, ответственном за аварию, утверждают, что пятно в Черном море занимает около 200 квадратных метров, при этом в Институте космических исследований Российской академии наук, изучив спутниковые снимки, заявили, что площадь загрязнения в 400 тысяч раз больше – она составляет почти 80 квадратных километров. Пятно от берега растянулось в открытое море на расстояние почти 20 километров. О выброс нефти, который произошел во время закачки на греческий танкер, стало известно в минувшую субботу. В Каспийском трубопроводном консорциуме в тот же день сообщили о локализации пятна и завершении ликвидации последствий. В РАН отмечают, что легкие фракции нефти испаряются быстро и сегодня к вечеру все уже может исчезнуть с поверхности воды.

В Гринпис считают, что ликвидация разлива может занять несколько недель. Всемирный фонд дикой природы сообщает, что загрязнение наблюдается у береговой зоны в районе Абрау-Дюрсо и движется в сторону Утришского заповедника