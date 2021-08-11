Роскомнадзор снял блокировку с сайта ДевиантАрт, который является крупнейшим ресурсом для художников. Пресс-служба ведомства сообщила, что был удален запрещенный контент, в частности, порнографические материалы.

Ресурс был заблокирован в начале августа.