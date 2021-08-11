Британская полиция подтвердила задержание гражданина Великобритании в Берлине по подозрению в шпионаже. В сообщении Скотланд-Ярда говорится, что сотрудничество с немецкими правоохранительными органами по этому вопросу продолжится.

Ранее генпрокуратура германии сообщила о том, что задержанный подозревается в работе на российскую спецслужбу – он работал в британском посольстве в Берлине.. В настоящее время проводится обыск квартиры и рабочего места задержанного. В течение дня суд должен решить, заключать ли его под стражу.