Суд на Камчатке отправил под домашний арест местного депутата Игоря Рядькина, который утверждает, что случайно застрелил человека. Мера пресечения избрана ему на два месяца. Ему предъявили обвинение по статье «убийство».

Журналист информационного агентства «Кам 24» Владимир Хитров сказал в эфире Эха, что версия Редькина о намерении застрелить медведя, чтобы отогнать его от поселка, ему кажется неубедительной.

Владимир Хитров утверждает, что Игорь Редькин выпустил в сборщиков металла на свалке около 10 пуль. Отметим, что Редькин один из самых богатых депутатов Камчатки.