В Гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие дни может ухудшиться паводковая ситуация на Дальнем Востоке. Как сообщил ТАСС научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, объем воды в Амуре достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений. При этом в Амурской области ожидаются интенсивные дожди — там продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений повреждены около тысячи жилых домов.
2021-08-11T14:32:45+03:00
2021-08-11T14:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 11 августа 2021
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