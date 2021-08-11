В Гидрометцентре предупреждают, что в ближайшие дни может ухудшиться паводковая ситуация на Дальнем Востоке. Как сообщил ТАСС научный руководитель ведомства Роман Вильфанд, объем воды в Амуре достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений. При этом в Амурской области ожидаются интенсивные дожди — там продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Из-за наводнений повреждены около тысячи жилых домов.