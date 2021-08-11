Росприроднадзору поручено оценить реальный масштаб выброса нефтепродуктов под Новороссийском

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефтепродуктов под Новороссийском. В частности, необходимо проверить информацию, представленную Российской Академии наук о занижении объемов разлива.

Выброс нефти произошел 7 августа во время закачки топлива на греческий танкер. Ученые утверждают, что нефть разлилась на площади приблизительно 80 квадратных километров.