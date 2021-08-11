Французские и мировые СМИ горячо обсуждают прилет Лионеля Месси в Париж, где он уже подписал контракт с клубом Пари Сен Жермен.

Франс 24 назвал прием, устроенный футболисту его французскими поклонниками, “ поистине королевским”. Телеканал показал кадры короткого появления Месси в открытом окне зала прилетов, откуда он поприветствовал толпу футбольных фанатов, многократно скандировавшую его фамилию. С почти сорока миллионами евро, включая бонусы, отметил комментатор, аргентинец становится самым высокооплачиваемым игроком Франции, и с ним парижский клуб может, наконец надеяться на первую в своей историе победу в национальном чемпионате. Аргентинские газеты Кларин и Диа в этой связи сравнили переход футболиста в клуб PSG с «новой французской революцией»

Л’Экип, поместившая портрет Месси на первой странице, в свою очередь, была подвергнута жесткой критике со стороны золотой медалистки на токийской олимпиаде, гандболистки Клеопатры Дарле: в своем Твиттере она возмутилась этим фактом, заметив что она и ее команда не менее достойны такого же фото.

Газета Монд, на фоне шумных восторгов коллег и болельщиков, напротив, выражает сочувствие каталонской Барсе, которой без Месси, как пишет автор публикации, предстоит, цитата, «очень непростой сезон».

По данным информагентств, в Пари Сен-Жермен Лионель Месси будет выступать в майке под номером 30, цифрой с которой он дебютировал в каталонском клубе в начале 2000-х.