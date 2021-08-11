В России, по данным Роспотребнадзора, пока не выявлено случаев заражения новым штаммом коронавируса «йота». Обнаруженный в США вариант инфекции способен повысить уровень смертности до 82%.

Предпосылок к широкому распространению йоты нет, поскольку дельта-штамм сейчас вытесняет другие мутации, сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Там уточнили, что йота уже выявлен в 43 странах, но преимущественно в США. Наблюдение за ним ведется с ноября прошлого года, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста. При этом научные данные об этом варианте ковида пока ограниченны. Он имеет мутации, способные оказывать влияние на некоторые характеристики вируса. Среди прочего у йоты отмечена частично сниженная восприимчивость к антителам, рассказали специалисты.

Согласно опубликованному исследованию американских ученых, впервые обнаруженный прошлой осенью в американском городе Нью-Йорке вариант коронавируса передается на 15-25% быстрее других вариантов. Помимо этого, штамм способен увеличить коэффициент смертности от инфекции, т.е. долю умерших от общего числа инфицированных, на 46% среди лиц в возрасте от 45 до 64 лет и до 82% для людей старше 65 по сравнению с показателями других штаммов, передает издание news-medical.

Всемирная организация здравоохранения включила штамм «йота» в список вариантов, представляющих интерес. В него входят еще три штамма: британский «эта», индийский «каппа» и перуанский «лямбда».