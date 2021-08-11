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14:07, 11 августа 2021

В немецком городе Потсдаме задержан британский гражданин

В немецком городе Потсдаме задержан британский гражданин, подозреваемый в шпионской деятельности в пользу российских спецслужб.

Федеральная прокуратура, расположенная в городе Карлсруэ, сообщила о приказе судьи на взятие под арест и обыск личных и служебных помещений задержанного. Его фамилия не разглашается. 57-летний гражданин Великобритании работал в посольстве этой страны в Берлине.
Задержанный подозревается в передаче секретных документов представителю российской спецслужбы. В обмен на информацию сотрудник британской дипмиссии получал вознаграждение наличными на не известную пока сумму. Контакт был установлен не позднее ноября 2020 года.
Приказ судьи датируется 4 августа. Задержание произошло накануне. В его основу легли материалы совместного расследования германских и британских спецслужб.
Министерство внутренних дел Великобритании подтвердило задержание «лица, работавшего на месте для правительства». Никаких других сведений из Лондона не поступило, поскольку следствие еще не закончено. По информации британской прессы, подозреваемый не обладает дипломатическим иммунитетом.

В течение дня задержанный будет представлен следователю Федеральной судебной палаты, который примет решение о помещении его в следственный изолятор.


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