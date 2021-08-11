Операции ЧВК Вагнера охватывают множество стран. В ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си получили доступ к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшим наёмникам Вагнера в Ливии.

Операции группы Вагнера не ограничиваются Сирией и Ливией. В Центрально-Африканской республике их нанимает местная армия для помощи в борьбе с местными повстанцами за контроль над алмазными месторождениями. Сообщается о присутствии «Вагнера» в других африканских странах, включая Судан и Мозамбик,— говорится в расследовании Билет-би— си.