Софья Сапега: К вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича

Россиянка Софья Сапега, задержанная в Белоруссии, заявила в интервью белорусскому государственному каналу, что к вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича, основателя телеграм-канала Нехта.

Сапега также утверждает, что на борту лайнера не было сотрудников белорусских спецслужб.

Это первое интервью Софьи Сапеги после задержания – она появилась в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» в шоу «Это другое», которое ведет Ксения Лебедева. Программа была посвящена событиям 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе, отстаивалась версия о том, что посадка лайнера стала результатом, цитата, «чрезмерной активности прозападных оппозиционных группировок». В шоу показали отрывки из интервью Романа Протасевича, в котором он говорил, что к этому может быть причастен числе сотрудник телеграм-канала Nexta Ян Рудик. Затем ведущая спросила Сапегу о ее версии событий.

На вопрос ведущей, сохраняется ли у девушки уверенность в том, что посадке самолета могла быть задействована спецслужбы Белоруссии, Сапега ответила, что так не считает, в целом не углублялась в ситуацию, и ей понадобится время, чтобы сделать здравое заключение, когда эта история с ней закончится. Россиянка также утверждает, что никакой драки с бортпроводниками на борту никто не устраивал. В самолете, по ее словам,

не было сотрудников КГБ. Ранее СМИ предполагали, что оставшиеся в Минске пассажиры лайнера могли быть представителями спецслужб. Ведущая программы вновь озвучила версию белорусских властей о том, что это были туристы.

Роман Протасевич после задержания неоднократно давал интервью белорусским государственным СМИ. Он, в частности, признал вину в провокации беспорядков и лестно отзывался об Александре Лукашенко. Родственники и друзья Протасевича уверены, что он делал это под давлением.

Политический обозреватель из Белоруссии Артем Шрайбман считает, что интервью Романа Протасевича и Софьи Сапеги Лукашенко использует, как средство пропаганды своего режима.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал журналистам считает «заказным» скандал с блогером Романом Протасевичем.

Лукашенко назвал Протасевича «практически свободным человеком».



Видео интервью Софьи Сапеги