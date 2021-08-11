На Сахалине возник скандал после того, как местные жители на одной из свалок обнаружили распиленный памятник Юрию Гагарину. Ранее монумент стоял на въезде в Невель.
В районной администрации утверждают, что памятник был давно списан. Тем не менее, пообещали разобраться в ситуации.
На этом фоне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к властям Сахалинской области с требованием восстановить демонтированный памятник Гагарину
На Сахалине возник скандал после того, как местные жители на одной из свалок обнаружили распиленный памятник Гагарин
На Сахалине возник скандал после того, как местные жители на одной из свалок обнаружили распиленный памятник Юрию Гагарину. Ранее монумент стоял на въезде в Невель.