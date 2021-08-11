Центр «Вектор»: Предпосылок к широкому распространению в мире Йота-штамма коронавируса нет

Предпосылок к широкому распространению в мире Йота-штамма коронавируса нет, — считают в научном Центре «Вектор» Роспотребнадзора. Его эксперты отмечают, что вариант дельта вытесняет другие варианты.

Чиновники утверждают, что в России пока нет случаев заражения Йота-штаммом.

Ранее американские ученые заявили, что эта мутация передается значительно быстрее других вариантов и увеличивает смертность, особенно среди людей пожилого возраста.