Сотни афганских силовиков сдались боевикам движения Талибан, — сообщает агентство Франс-пресс, ссылаясь на местного чиновника. Он рассказал, что это произошло сегодня утром в аэропорту провинции Кундуз.

В настоящее время талибы контролируют центры семи из девяти северных провинций Афганистана. Активные наступательные операции они проводят после вывода американских войск и их союзников по НАТО.

* — движение Талибан во многих странах, в том числе в России, признано террористическим и запрещено.