Журналисты ВВС: Мы получили доступ к планшету предположительно принадлежавшим наемникам ЧВК Вагнера в Ливии

Журналисты ВВС утверждают, что получили доступ к планшету и нескольким документам предположительно принадлежавшим наемникам ЧВК Вагнера в Ливии.

В ходе совместного расследования арабской и русской службы ВВС выяснилось, насколько масштабны операции ЧВК в этой стране и что ее поддерживают на самом высоком уровне. Российские власти любые связи с группой отрицают.

В памяти планшета десятки файлов – от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельной взрывчатки – до съемок с разведывательных беспилотников.

Также на устройстве есть карты зон боевых действий, помеченные на русском языке.