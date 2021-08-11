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13:32, 11 августа 2021

Журналисты ВВС: Мы получили доступ к планшету предположительно принадлежавшим наемникам ЧВК Вагнера в Ливии

Журналисты ВВС утверждают, что получили доступ к планшету и нескольким документам предположительно принадлежавшим наемникам ЧВК Вагнера в Ливии.
В ходе совместного расследования арабской и русской службы ВВС выяснилось, насколько масштабны операции ЧВК в этой стране и что ее поддерживают на самом высоком уровне. Российские власти любые связи с группой отрицают.
В памяти планшета десятки файлов – от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельной взрывчатки – до съемок с разведывательных беспилотников.
Также на устройстве есть карты зон боевых действий, помеченные на русском языке.


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