По данным новосибирского Центра Вектор в России не выявлены случаи заражения штаммов Йота. Специалисты Вектора считают, что предпосылок для широкого распространения этой мутации нет. В России сейчас доминирует вариант коронавируса дельта.

Заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что «Спутник V» снижает вероятность госпитализации и эффективен против новых штаммов.

Мы видим снижение по количеству эффективности,

это незначительное снижение, но оно видно по бессимптомным и лЈгким

случаям, но видим по-прежнему высокую эффективность «Спутника» по

тяжелым случаям и по госпитализациям. Поэтому, если вы вакцинированы,

это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у

вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы.

«Спутник V» переносится лучше, чем вакцины Pfizer и Moderna, добавил Логунов.