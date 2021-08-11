Ученые: Площадь разлива нефти в Черном море под Новороссийском в тысячу раз больше, чем сообщалось ранее

Ученые из Института космических исследований РАН сообщили, что площадь разлива нефти в Черном море под Новороссийском в тысячу раз больше, чем сообщалось ранее. Напомним, — в Каспийском трубопроводном консорциуме площадь разлива оценивали в 200 квадратных метров.

Разлив нефти с греческого танкера произошел 7 августа. К вечеру того же дня компания отчиталась о ликвидации последствий утечки. Ученые говорят, что нефтяное пятно находится в открытом море на расстоянии 19 километров от берега.