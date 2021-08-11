На Сахалине демонтировали и выбросили на свалку памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Фотографии появились в социальных сетях. В администрации Невельского района утверждают, что памятник давно списан и не подлежал ремонту. На его месте планировалось построить заправку.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал Юрия Гагарина одним из главных символов страны, на который никому нельзя посягать.

Роскосмос потребует объяснений от сахалинских властей по поводу снесенного памятника, — сообщил гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин. Он считает, что памятник нужно восстановить.