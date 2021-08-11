Чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина приговорили в Белоруссии к 2,5 годам колонии общего режима. Россия его экстрадировала вопреки запрету ЕСПЧ.

Суд белорусского города Молодечно признал бойца виновным в сопротивлении милиции на акции против итогов президентских выборов в августе прошлого года. Об этом сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна». По его данным, прокуратура запрашивала 3,5 года лишения свободы. По версии следствия спортсмен ударил двух силовиков рукой по лицу. Кудин объяснял, что сделал это инстинктивно, для самообороны после того, как сам получил дубинкой по голове. Кикбоксеру удалось уехать в Россию. Его задержали в Москве в январе по запросу Минска. Европейский суд по правам человека запретил высылать белоруса на родину из-за угрозы преследования и пыток. Несмотря на это российский апелляционный суд признал законным решение Генпрокуратуры об экстрадиции. Как сообщалось, спортсмена тайно вывезли ночью из подмосковного СИЗО в Минск. Вскоре белорусский госканал ОНТ показал видео, на котором Кудин раскаивается, приносит извинения пострадавшим милиционерам и говорит, что полностью возместил им ущерб. Также он сказал, что будет просить помилования у Александра Лукашенко и призвал оппозицию не использовать его имя в своих целях.

Алексей Кудин является многократным чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов.