Месси рассказал, когда сможет дебютировать за «Пари Сен-Жермен»

Аргентинский нападающий Лионель Месси дебютирует в составе «Пари

Сен-Жермен», как только ему позволит тренерский штаб команды. Об этом он заявил на

пресс-конференции, которая транслируется в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во вторник ПСЖ объявил о подписании контракта с Месси сроком на два года.

«Я не знаю, у меня был отпуск, и вот поступила новость, — сказал Месси. — Я вчера

говорил с техническим штабом, нужно подготовиться, начну тренироваться, работать и

постараюсь выйти в составе ПСЖ. Как только штаб сочтет, что я готов выйти на поле, я

выйду».

5 августа «Барселона», за которую Месси выступал с 2004 года, объявила о том, что с

аргентинцем не будет подписан новый контракт из-за финансовых правил чемпионата Испании

Вместе с «Барселоной» Месси десять раз стал чемпионом Испании, семь раз — победителем

Кубка Испании, восемь раз — суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов

трижды — в Суперкубке УЕФА и еще три раза — на клубном чемпионате мира. Рекордные

шесть раз Месси получал «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему игроку года.